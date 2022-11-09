Многодетные семьи с четырьмя детьми освободят от частичной мобилизации

15:57, 09 ноября 2022, ПАИ

Депутаты всех фракций Госдумы внесли в палату законопроект об освобождении от частичной мобилизации многодетных семей с четырьмя детьми до 18 лет. Документ доступен в думской базе данных.

«Считаем необходимым внести изменение в действующее законодательство, освободив от частичной мобилизации многодетные семьи, подняв возраст детей до 18 лет», - пишут авторы проекта в пояснительной записке к нему. При этом отмечается, что изменения вносятся в закон, по которому освобождение предоставляется семьям с четырьмя детьми.

Также, как напомнили парламентарии, на данный момент в соответствии с законом «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации» установлено, что отсрочка от призыва на военную службу по мобилизации предоставляется гражданам: имеющим на иждивении четырех и более детей в возрасте до 16 лет или имеющим на иждивении и воспитывающим без матери одного ребенка и более в возрасте до 16 лет... имеющим жену, срок беременности которой составляет не менее 22 недель, и имеющим на иждивении трех детей в возрасте до 16 лет, пишет РИА Новости.

Напомним, что 31 октября Минобороны заявило, что все мероприятия по частичной мобилизации в России, которая была объявлена 21 сентября, прекращены.