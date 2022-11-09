Приставы ответят на вопросы родственников мобилизованных псковичей

16:34, 09 ноября 2022, ПАИ

Единый день приёма граждан по исполнительным производствам в отношении попавших под частичную мобилизацию граждан, военнослужащих, участвующих в СВО и их родственников проведут псковские приставы. Он пройдет 10 ноября. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УФССП России по Псковской области.

Также в этот день к должностным лицам управления можно обратиться по вопросам о возврате просроченной задолженности кредиторам.

По адресу Текстильная, дом 3, расположены:

— управление ФССП России по Псковской области,

— отделение судебных приставов по исполнению исполнительных документов о взыскании алиментных платежей и дознанию по городу Пскову и Псковскому району,

— межрайонное отделение судебных приставов по исполнению особо важных исполнительных производств УФССП России по Псковской области.

По адресу ул. М. Горького, дом 1 (3 этаж) расположены:

— ОСП Пскова № 1,

— ОСП Пскова № 2,

— ОСП Псковского района.

Адреса отделов судебных приставов в районных центрах Псковской области можно найти на сайте управления ФССП России по Псковской области в разделе «Контакты».

В ведомстве напомнили, что вход в здание осуществляется в пропускном режиме. При себе необходимо иметь документ, который удостоверяет личность.

Мероприятие пройдёт с 10:00 до 18:00 по местному времени.