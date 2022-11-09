Приставы ответят на вопросы родственников мобилизованных псковичей
Единый день приёма граждан по исполнительным производствам в отношении попавших под частичную мобилизацию граждан, военнослужащих, участвующих в СВО и их родственников проведут псковские приставы. Он пройдет 10 ноября. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УФССП России по Псковской области.
Также в этот день к должностным лицам управления можно обратиться по вопросам о возврате просроченной задолженности кредиторам.
По адресу Текстильная, дом 3, расположены:
— управление ФССП России по Псковской области,
— отделение судебных приставов по исполнению исполнительных документов о взыскании алиментных платежей и дознанию по городу Пскову и Псковскому району,
— межрайонное отделение судебных приставов по исполнению особо важных исполнительных производств УФССП России по Псковской области.
По адресу ул. М. Горького, дом 1 (3 этаж) расположены:
— ОСП Пскова № 1,
— ОСП Пскова № 2,
— ОСП Псковского района.
Адреса отделов судебных приставов в районных центрах Псковской области можно найти на сайте управления ФССП России по Псковской области в разделе «Контакты».
В ведомстве напомнили, что вход в здание осуществляется в пропускном режиме. При себе необходимо иметь документ, который удостоверяет личность.
Мероприятие пройдёт с 10:00 до 18:00 по местному времени.
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Приставы ответят на вопросы родственников мобилизованных псковичей