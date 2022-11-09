В Псковской области зарегистрировали 29 нарушений на узлах учета газа

16:15, 09 ноября 2022, ПАИ

Метрологи «Газпром межрегионгаз Псков» в этом году провели более 2,3 тысячи проверок объектов газораспределения и газопотребления, а также узлов измерения расхода газа у промышленных и коммунально-бытовых потребителей в Псковской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе компании.

Выявлено 29 нарушений, среди которых отсутствие корректного приборного учета газа из-за истечения срока поверки средств измерений или выхода их из строя. В результате доначислено потребление около 400 тыс. кубометров природного газа.

«Наши специалисты регулярно осуществляют метрологический контроль для точности измерения объема потребляемого газа, что позволяет достигать точности и в расчетах. В этом году доначисленный объем потребления газа в два раза больше по сравнению с аналогичным периодом 2021 года», - отметил генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Псков» Олег Басников.