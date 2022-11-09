Направлять маткапитал на улучшение жилищных условий стало проще

16:49, 09 ноября 2022, ПАИ

В Псковской области выдано 49 942 сертификата на материнский капитал, из них 2711 - в 2022 году. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального отделения Пенсионного фонда.

После рождения ребенка ПФР оформляет сертификат в электронном виде и направляет в личный кабинет родителя на сайте ПФР и портале госуслуг. После этого, можно подать заявление о распоряжении средствами и контролировать их остаток.

Для удобства граждан Пенсионный фонд уже несколько лет заключает соглашения об информационном обмене с банками и учебными заведениями, чтобы родители могли быстрее и проще воспользоваться самыми востребованными направлениями программы – улучшением жилищных условий и обучением детей.

Благодаря информационному обмену между организациями родителям не нужно собирать дополнительные справки. В банке вместе с оформлением кредита на покупку или строительство жилья одновременно подается заявление о распоряжении средствами. То есть вместо двух обращений – в банк и Пенсионный фонд – семье достаточно обратиться только в банк.

Если же семья решила направить деньги на обучение ребенка, а между отделением фонда и образовательным учреждением заключено соглашение, родителям не нужно представлять в ПФР копию договора об оказании платных услуг. Вся необходимая информация запрашивается фондом самостоятельно.

Добавим, что в 2022 году материнский капитал на первого ребенка составляет 524 527,9 рублей.

Такая же сумма полагается семьям с двумя детьми, если второй ребенок рожден или усыновлен до 2020 года, а родители еще не оформляли, либо ни разу не использовали сертификат.

Размер повышенного материнского капитала, который дается, если оба ребенка появились, начиная с 2020 года, составляет 693 144,1 рубля.