Заражённые гвоздики не пропустили через границу в Псковской области

17:45, 09 ноября 2022, ПАИ

Выпуск колумбийских и голландских цветов на территорию России запретили в Псковской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

За один день на складе временного хранения в Псковской области во время фитосанитарного контроля в двух партиях свежих срезов цветов и бутонов были обнаружены живые имаго насекомых. Они схожи по морфологическим признакам с опасным карантинным объектом. 3485 гвоздик и роз следовали автотранспортными средствами из Латвии и Литвы в адрес одного цветочного магазина в Москве.

В ФГБУ «Ленинградская МВЛ» провели лабораторные исследования, по результатам которых установлена зараженность импортной продукции западным цветочным (калифорнийским) трипсом (Frankliniella occidentalis Perg).