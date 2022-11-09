Наращивать темпы строительства ФАПов поручил Михаил Ведерников

17:03, 09 ноября 2022, ПАИ

Губернатор Псковской области провел совещание по вопросу реализации программы модернизации первичного звена здравоохранения. Его участники обсудили строительство фельдшерско-акушерских пунктов, сообщил глава региона в своем Telegram-канале.

Работы сейчас ведутся на 15 ФАПах. Общий процент готовности этих объектов составляет порядка 60 %.

«Темпы строительства, безусловно, нужно наращивать. Предметно разобрали каждый отстающий объект и сопутствующие им проблемы, составили план их решения. Поручил специалистам вести постоянный контроль за проведением работ, в ручном режиме отслеживать наиболее острые вопросы», - отметил Михаил Ведерников.