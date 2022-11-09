В Дедовичах мужчина признан виновным в оскорблении полицейских
В Дедовичах 53-летний мужчина признан виновным в оскорблении полицейских, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе СУ СК РФ по Псковской области.
21 марта жителя поселка доставили в отдел полиции. Полицейские обнаружили его лежащим посреди дороги. Выражая свое недовольство в связи с задержанием, он оскорбил сотрудников дежурной части.
Суд назначил виновному наказание в виде штрафа.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?
09 ноября 2022
В рамках городского конкурса «Чернильница» в Пскове пройдут образовательные программы
09 ноября 2022
Приставы ответят на вопросы родственников мобилизованных псковичей