В Дедовичах мужчина признан виновным в оскорблении полицейских

17:05, 09 ноября 2022, ПАИ

В Дедовичах 53-летний мужчина признан виновным в оскорблении полицейских, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе СУ СК РФ по Псковской области.

21 марта жителя поселка доставили в отдел полиции. Полицейские обнаружили его лежащим посреди дороги. Выражая свое недовольство в связи с задержанием, он оскорбил сотрудников дежурной части.

Суд назначил виновному наказание в виде штрафа.