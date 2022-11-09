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Общество

118 выходных: как россияне будут отдыхать в новом году

Новогодние каникулы для россиян продлятся девять дней - с 31 декабря по 8 января. Последний день уходящего, 2022 года выпадает на субботу, поэтому он становится нерабочим автоматически по календарю. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Государственной инспекции труда в Псковской области.

Постановлением правительства РФ от 29 августа 2022 года № 1505 «О переносе выходных дней в 2023 году» предусмотрен перенос выходных дней: с воскресенья 1 января на пятницу 24 февраля, а с воскресенья 8 января на понедельник 8 мая. 

Таким образом, в 2023 году четыре дня отдыха подряд будет на День защитника Отечества - с 23 по 26 февраля, на День Победы выходные продлятся с 6 по 9 мая.

Трёхдневные периоды отдыха выпадают на Праздник Весны и Труда - с 29 апреля по 1 мая, День России - с 10 по 12 июня и День народного единства - с 4 по 6 ноября. 

На 8 Марта пришелся один праздничный выходной день - среда, он делит рабочую неделю на две части. 

Предпраздничными днями в 2023 году являются 22 февраля, 7 марта и 3 ноября, продолжительность работы в эти дни должна быть уменьшена на 1 час. 

Предлагаемый перенос выходных дней соответствует положениям трудового законодательства о продолжительности еженедельного непрерывного отдыха не менее 42 часов. 

Если нерабочий праздничный день выпадает на выходной, то он переносится на следующий после праздничного рабочий день, за исключением праздничных дней с 1 по 8 января, которые переносятся на другие дни в году, добавили в инспекции труда.

Отметим, что всего в 2023 году будет 247 рабочих дней и 118 выходных дней. 

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