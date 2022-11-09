В Пскове приступают к реставрации иконостаса Троицкого собора

18:07, 09 ноября 2022, ПАИ

Первые шаги в реставрации уникального иконостаса сделали в Троицком соборе Псковского кремля, сообщает корреспондент ПАИ.

Его уникальность заключается в том, что образа пяти ярусов дати­руются концом XVII века. Они выполнены профессиональными худож­никами, близкими к школе Оружейной палаты Московского Кремля, и сочетают древнерусские традиции с достижениями западноевропейской живописи.

Сейчас иконостас находится в плачевном состоянии. Огромные трещины и отваливающиеся декоративные элементы значительно портят внешний облик культурного объекта.

«Он остро нуждается в реставрации, о чём неоднократно говорили наш владыка и наш настоятель. В связи с тем, что здесь нарушен температурно-влажностный режим, мы можем увидеть, что иконы находятся в ужасном состоянии: не просто трещинки, а прямо целые щели», — сказал священник Александр.

Вместе с экспертами из организации «Возрождение» реставраторы из Русского музея Санкт-Петербурга осмотрели иконостас. Специалисты провели предварительную оценку состояния памятника, высказали свои предложения об объёмах и ходе работ. Впереди научно-проектные исследования, включающие лабораторные физико-химические заключения экспертов.