В Пскове приступают к реставрации иконостаса Троицкого собора
Первые шаги в реставрации уникального иконостаса сделали в Троицком соборе Псковского кремля, сообщает корреспондент ПАИ.
Его уникальность заключается в том, что образа пяти ярусов датируются концом XVII века. Они выполнены профессиональными художниками, близкими к школе Оружейной палаты Московского Кремля, и сочетают древнерусские традиции с достижениями западноевропейской живописи.
Сейчас иконостас находится в плачевном состоянии. Огромные трещины и отваливающиеся декоративные элементы значительно портят внешний облик культурного объекта.
«Он остро нуждается в реставрации, о чём неоднократно говорили наш владыка и наш настоятель. В связи с тем, что здесь нарушен температурно-влажностный режим, мы можем увидеть, что иконы находятся в ужасном состоянии: не просто трещинки, а прямо целые щели», — сказал священник Александр.
Вместе с экспертами из организации «Возрождение» реставраторы из Русского музея Санкт-Петербурга осмотрели иконостас. Специалисты провели предварительную оценку состояния памятника, высказали свои предложения об объёмах и ходе работ. Впереди научно-проектные исследования, включающие лабораторные физико-химические заключения экспертов.
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