Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

В рамках городского конкурса «Чернильница» в Пскове пройдут образовательные программы

В рамках городского конкурса «Чернильница» в Пскове пройдут образовательные программы. Фото Псковский городской молодёжный центр

Организационный комитет XII городского конкурса молодых поэтов, чтецов, писателей малого жанра и иллюстраторов «Чернильница» сообщает, что в рамках конкурса с 14 по 21 ноября стартует образовательная программа, сообщает Псковский городской молодёжный центр.

Так, 14 ноября в рамках конкурса будут проводиться сразу два мероприятия.

В 16:30 в репетиционном зале Псковского драматического театра им. А. С. Пушкина (ул. Пушкина, д.13) состоится тренинг по речевым техникам «Слово на сцене» от преподавателя актёрского мастерства и сценической речи Людмилы Масленниковой. Для занятия с собой необходимо взять сменную обувь. Предварительная запись обязательна.

В этот же день, в 18:30, в холле Псковского городского молодёжного центра пройдёт лекция на тему «Как написать идеальный текст?» от руководителя Совета молодых литераторов Псковского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Союз писателей России» Дины Дабришюте. В рамках лекции будут разобраны следующие вопросы: «Зачем сочинять стихи?», «Что хотел сказать автор?», «Кому нужна литературная критика?». Запись также обязательна.

Во вторник, 15 ноября, в Молодёжном центре Пскова кандидат филологических наук Татьяна Рыжова организует поэтическую лабораторию под названием «Легко ли оседлать Пегаса?», где побеседуют о том, легко ли стать поэтом в основных тенденциях современной поэзии с разбором некоторых работ участников конкурса «Чернильница»–2022. Запись обязательна.

Последнее занятие пройдёт 21 ноября в 18:30 в Молодёжном центре на М. Горького, 15. Лекция, которую снова проведёт Дины Дабришюте будет посвящена следующей теме: «Оплата построчно: как заработать на литературном таланте». Речь будет вестись о профессии писателя. Также будут разобраны следующие вопросы: «Когда авторы начнут зарабатывать на книгах?», «Какая литература нужна обществу?», «Кто может стать голосом крупнейшего издательства?». Для участия, необходима регистрация.

Напомним, в этом году «Чернильница» посвящена 130-летию Марины Цветаевой.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?

Проголосовать >>>

09 ноября 2022

В рамках городского конкурса «Чернильница» в Пскове пройдут образовательные программы
09 ноября 2022

В Пскове приступают к реставрации иконостаса Троицкого собора
09 ноября 2022

Эксперт рассказал, как псковичей искусственно «вгоняют» в долги за ТКО

09 ноября 2022

118 выходных: как россияне будут отдыхать в новом году
09 ноября 2022

Псковичам разъяснили, куда жаловаться на стихийные свалки
09 ноября 2022

Приставы ответят на вопросы родственников мобилизованных псковичей

09 ноября 2022

Травмпункт Псковской областной больницы переедет
09 ноября 2022

Авиарейс Псков – Казань отменили из-за низкой загруженности самолёта


© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...