В рамках городского конкурса «Чернильница» в Пскове пройдут образовательные программы

18:28, 09 ноября 2022, ПАИ

Организационный комитет XII городского конкурса молодых поэтов, чтецов, писателей малого жанра и иллюстраторов «Чернильница» сообщает, что в рамках конкурса с 14 по 21 ноября стартует образовательная программа, сообщает Псковский городской молодёжный центр.

Так, 14 ноября в рамках конкурса будут проводиться сразу два мероприятия.

В 16:30 в репетиционном зале Псковского драматического театра им. А. С. Пушкина (ул. Пушкина, д.13) состоится тренинг по речевым техникам «Слово на сцене» от преподавателя актёрского мастерства и сценической речи Людмилы Масленниковой. Для занятия с собой необходимо взять сменную обувь. Предварительная запись обязательна.

В этот же день, в 18:30, в холле Псковского городского молодёжного центра пройдёт лекция на тему «Как написать идеальный текст?» от руководителя Совета молодых литераторов Псковского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Союз писателей России» Дины Дабришюте. В рамках лекции будут разобраны следующие вопросы: «Зачем сочинять стихи?», «Что хотел сказать автор?», «Кому нужна литературная критика?». Запись также обязательна.



Во вторник, 15 ноября, в Молодёжном центре Пскова кандидат филологических наук Татьяна Рыжова организует поэтическую лабораторию под названием «Легко ли оседлать Пегаса?», где побеседуют о том, легко ли стать поэтом в основных тенденциях современной поэзии с разбором некоторых работ участников конкурса «Чернильница»–2022. Запись обязательна.



Последнее занятие пройдёт 21 ноября в 18:30 в Молодёжном центре на М. Горького, 15. Лекция, которую снова проведёт Дины Дабришюте будет посвящена следующей теме: «Оплата построчно: как заработать на литературном таланте». Речь будет вестись о профессии писателя. Также будут разобраны следующие вопросы: «Когда авторы начнут зарабатывать на книгах?», «Какая литература нужна обществу?», «Кто может стать голосом крупнейшего издательства?». Для участия, необходима регистрация.

Напомним, в этом году «Чернильница» посвящена 130-летию Марины Цветаевой.