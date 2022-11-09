Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Культура

Концерт «Виртуозы арфы» украсят картины, созданные нейросетью

На концерте нейросеть будет сама рисовать художественное сопровождение. Фото: скрин видео

Впечатляющие картины, созданные нейросетью, станут украшением концерта «Виртуозы арфы».

Уже завтра, 10 ноября, фантазии нейросети оживут на экране Псковской областной филармонии, сообщает Театрально-концертная дирекция Псковской области. 

Чарующая музыка Рахманинова, Генделя, Дебюсси, Глиэра и других композиторов будет звучать в исполнении Губернаторского симфонического оркестра Псковской области под управлением Алексея Репникова и солисток оркестров ведущих музыкальных театров России, Санкт-Петербургской и Псковской филармоний.

Начало в 19:00. Билеты можно приобрести на сайте филармонии

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?

Проголосовать >>>

09 ноября 2022

Концерт «Виртуозы арфы» украсят картины, созданные нейросетью
08 ноября 2022

Псковский театр драмы объявил акцию «Чёрная пятница»
08 ноября 2022

Ледовое шоу «Отважная Герда» покажут в Пскове накануне Нового года
06 ноября 2022

Культуру лозоплетения продолжает развивать острович
06 ноября 2022

Коллектив из Идрицы выступил на Первом канале
06 ноября 2022

Медиацентр для освещения спортивных мероприятий появится в Великих Луках
06 ноября 2022

Студент ВГСХА вошёл в число лауреатов конкурса молодых конструкторов
06 ноября 2022

В Музее истории города Печоры выступили пианистки и виолончелистка

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...