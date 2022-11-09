Концерт «Виртуозы арфы» украсят картины, созданные нейросетью

19:00, 09 ноября 2022, ПАИ

Впечатляющие картины, созданные нейросетью, станут украшением концерта «Виртуозы арфы».

Уже завтра, 10 ноября, фантазии нейросети оживут на экране Псковской областной филармонии, сообщает Театрально-концертная дирекция Псковской области.

Чарующая музыка Рахманинова, Генделя, Дебюсси, Глиэра и других композиторов будет звучать в исполнении Губернаторского симфонического оркестра Псковской области под управлением Алексея Репникова и солисток оркестров ведущих музыкальных театров России, Санкт-Петербургской и Псковской филармоний.

Начало в 19:00. Билеты можно приобрести на сайте филармонии.