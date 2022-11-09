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ФАС предлагает индексировать цену на газ с 1 декабря на 8,5%

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ предлагает индексировать регулируемую цену на газ «Газпрома» с 1 декабря 2022 года для всех категорий потребителей (как населения, так и промышленных потребителей) на 8,5 %, сообщает «Интерфакс».  Проекты соответствующих приказов федеральная служба разместила на официальном портале проектов нормативных правовых актов.

Как сообщалось, Правительство РФ решило индексировать цены на газ для промышленности и населения с 1 декабря 2022 года на 8,5 %. При этом следующее увеличение цен на газ запланировано только на июль 2024 года.

В Федеральной антимонопольной службе отметили, что «на фоне текущего уровня инфляции тарифы для населения изменяются ниже инфляции. Таким образом, газовая отрасль выступает определённым демпфером для снижения негативных последствий, включая тарифы на коммунальные услуги, так как газ является основным источником для выработки тепловой и электроэнергии».

«ФАС России проконтролирует обоснованность изменения тарифов на газ. Индексация не приведёт к снижению спроса на этот энергоресурс, объёмы поставок газа для внутренних потребителей Российской Федерации будут увеличиваться с учётом реализации программы газификации», — заверили в надзорном ведомстве.

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