Жители Палкино через суд добились восстановления дорожного покрытия

21:59, 09 ноября 2022, ПАИ

Прокурор Палкинского района после обращения местных жителей провёл проверку соблюдения требований федерального законодательства к безопасности дорожного движения, по результатам которой в деятельности администрации городского поселения Палкино выявлены нарушения. Об этом ПАИ сообщили в прокуратуре.

В ходе проверки установлено, что покрытие проезжей части автомобильной дороги, расположенной на ул. Красноармейской в посёлке Палкино, имело дефекты в виде многочисленных ям, выбоин, просадок и проломов и не соответствовало ГОСТу, тем самым создавало угрозу безопасности дорожного движения транспортных средств и пешеходов.

В связи с непринятием органом местного самоуправления мер к устранению выявленных нарушений прокурор района обратился в суд с иском к администрации городского поселения Палкино об обязании принять меры к приведению дорожного покрытия в соответствие с требованиями закона.

Требования прокурора судом удовлетворены, на орган местного самоуправления возложены соответствующие обязанности. В настоящее время решение суда исполнено — дорога заасфальтирована.