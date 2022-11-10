Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Изменился режим работы Изборского музея-заповедника

Фото Изборского музея-заповедника

С 7 ноября Изборская крепость открыта с 10:00 до 17:00, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе музея-заповедника «Изборск».

Экспозиции «Летопись древнего города Изборска: от начала России до Полтавской баталии» (ул. Печорская, д. 41а) и «Изборская палата Русской словесности и Православной веры» (ул. Печорская, д. 41б) открыты ежедневно с 9:30 до 17:30.

Экспозиции «Русские и сето. Одна земля — общая история» (ул. Печорская, д. 32) и «Изборская земля - святые места для русской культуры» (ул. Печорская, д. 39) работают ежедневно с 10:00 до 17:00.

Музейное кафе «Блинная» - с 10:00 до 17:00.

Заказ экскурсий по телефону 8 (81148) 96-602.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?

Проголосовать >>>

10 ноября 2022

Изменился режим работы Изборского музея-заповедника
10 ноября 2022

Псковский губернатор поинтересовался условиями проектирования нового терминала в аэропорту
09 ноября 2022

Ещё четыре псковских бойца погибли на Украине
09 ноября 2022

В Пскове начнут капитальный ремонт площади перед зданием аэропорта
09 ноября 2022

Президент России подписал указ о награждении Кирилла Стремоусова орденом Мужества посмертно
09 ноября 2022

Более 8,7 тыс. пассажиров в этом году перевезли катера между Талабскими островами и материком
09 ноября 2022

«Псковская правда» подготовила лонгрид к своему юбилею
09 ноября 2022

В рамках городского конкурса «Чернильница» в Пскове пройдут образовательные программы

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...