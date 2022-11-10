Изменился режим работы Изборского музея-заповедника

07:25, 10 ноября 2022, ПАИ

С 7 ноября Изборская крепость открыта с 10:00 до 17:00, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе музея-заповедника «Изборск».

Экспозиции «Летопись древнего города Изборска: от начала России до Полтавской баталии» (ул. Печорская, д. 41а) и «Изборская палата Русской словесности и Православной веры» (ул. Печорская, д. 41б) открыты ежедневно с 9:30 до 17:30.

Экспозиции «Русские и сето. Одна земля — общая история» (ул. Печорская, д. 32) и «Изборская земля - святые места для русской культуры» (ул. Печорская, д. 39) работают ежедневно с 10:00 до 17:00.

Музейное кафе «Блинная» - с 10:00 до 17:00.

Заказ экскурсий по телефону 8 (81148) 96-602.