День Параскевы Пятницы наступил по народному календарю

07:01, 10 ноября 2022, ПАИ

10 ноября отмечается день святой Параскевы, христианской великомученицы, жившей в III веке в Малой Азии. Как гласит предание, Параскева родилась в семье богатого сенатора, но уже в юности решила вести аскетическую жизнь. Когда император Диоклетиан начал гонения на христиан, святую Параскеву схватили, подвергли жестоким мучениям и обезглавили.

Прозвище Пятница — перевод имени Параскева (родители назвали дочь так, потому что почитали пятницу — день крестных страданий Господних). Кроме того, почитание Параскевы на Руси соединилось с культом славянского божества Пятницы — покровительницы женщин и матерей. Если именины святой выпадали на пятый день недели, это считалось особенным праздником. В любом случае неделю, на которую приходился день Параскевы, называли Пятницкой неделей.

С пятницей, как с днем недели, было связано множество примет. Например, говорили, что тот, кто в пятницу много смеется, в старости будет много плакать. В этот день нельзя было ни мыть голову, ни купать детей. В то же время если ребенок болел, его на Параскеву приводили к роднику, чтобы смыть все недуги.

Параскева-Пятница считалась «бабьей святой», покровительницей семьи и брака. Именно ей девушки задавали в своих молитвах вопрос, как выйти замуж, чтобы жить счастливо, и просили помочь в этом деле: «Пятница-Прасковея, покажи мне жениха поскорее». Также Параскеве молились о домашнем благополучии и защите от болезней.

Святая была помощницей в женских делах и заботах. Обыкновенно в ее день не работали, особенно запрещалось также стирать белье и прясть нитки. Можно было лишь мять и трепать лен. Устраивали даже специальные льняные смотрины: вытрепанный лен-первак показывали друг другу, хвастаясь мастерством. Девушки старались показать свои умения женихам и будущим свекровям.