В Пскове начнут капитальный ремонт площади перед зданием аэропорта

23:05, 09 ноября 2022, ПАИ

Сегодня губернатор Псковской области Михаил Ведерников и глава Пскова Борис Елкин посетили международный аэропорт имени Княгини Ольги, где на месте обсудили планы капитального ремонта площади перед аэровокзалом.

«Планируем сделать капремонт площади. Разработку проекта должны закончить к концу года. Если в аэропорту появится новый терминал, то мы увяжем его с парковочной зоной. Улицу Германа планируем сделать односторонней», — сказал Борис Елкин.

Также будет сделана замена периметрального ограждения.