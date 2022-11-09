В Пскове начнут капитальный ремонт площади перед зданием аэропорта
Сегодня губернатор Псковской области Михаил Ведерников и глава Пскова Борис Елкин посетили международный аэропорт имени Княгини Ольги, где на месте обсудили планы капитального ремонта площади перед аэровокзалом.
«Планируем сделать капремонт площади. Разработку проекта должны закончить к концу года. Если в аэропорту появится новый терминал, то мы увяжем его с парковочной зоной. Улицу Германа планируем сделать односторонней», — сказал Борис Елкин.
Также будет сделана замена периметрального ограждения.
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