Ещё четыре псковских бойца погибли на Украине
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил в Telegram о гибели ещё четверых бойцов, которые находились на спецоперации на Украине.
«Простились с нашими героями, погибшими в ходе специальной военной операции:
- гвардии старшим прапорщиком Игорем Ивановым;
- лейтенантом Александром Лебидем;
- гвардии сержантом Николаем Погореловым;
- гвардии старшим сержантом Евгением Семёновым.
Выражаю искренние соболезнования родным и близким. Семьям окажем всю необходимую помощь», — написал глава региона.
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