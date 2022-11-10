Психотерапевт советует давать гаджеты подросткам на 2-3 часа в день

09:13, 10 ноября 2022, ПАИ

Врач-психотерапевт и основатель консультационного центра «Школа Эмоций» Оксана Палехова рассказала «Газете.Ru», на сколько часов в день нужно давать гаджеты ребенку и как сделать их использование безопасным.

По словам эксперта, современный ребенок познает мир в ускоренном формате со множеством так называемых раздражителей – картинок, звуков, цветов, быстрой переключаемости кадров. При этом все это не успевает закрепиться в памяти, и в итоге информация становится поверхностной, отвлекающей и увлекающей только в моменте.

«Гаджеты удобны для многих взрослых – чтобы ребенок поел, не плакал, помолчал, не отвлекал и еще разные как бы благие причины. В итоге ребенок быстро привыкает к такому регулярному развлечению, а вместе с этим теряет желание интересоваться окружающим миром, становится менее мотивирован к живому общению, не может сдержать нагрузку вовлечения в разные учебные процессы, дела», – отметила психотерапевт.

Так, пытаясь снять эту зависимость от гаджетов, семья начинает запрещать ребенку ими пользоваться, ставит родительский контроль, который дети уже давно ловко обходят, а также получает агрессивную реакцию ребенка. Дети протестуют, шантажируют, манипулируют, убегают из дома, бьют стены, себя, кричат и плачут.

Вот только этих и других негативных последствий можно было бы избежать, если бы родители помнили базовые правила, уверяет эксперт. Так, чтобы у ребенка не было проблем из-за гаджетов, нужно, во-первых, в младшем возрасте всегда давать телефон или планшет детям под присмотром, а во-вторых, дозировать время использования.

«Дошкольники должны использовать гаджет только в крайних случаях. При этом желательно укладываться в 30-60 минут в день – лучше всего, если в это время он будет слушать или смотреть сказки, а не потоковые видеоряды. В школьном возрасте до 10-12 лет гаджет можно использовать и для уроков, и для познавательного контента до 1-2 часов в день. Подросткам гаджет давать нужно до 2-3 часов в день. Но если ребенок успел распробовать игры, видеохостинги, социальные сети, то перефокусировать его будет труднее», – пояснила Палехова.

И рекомендует напоминать детям, что гаджеты – это инструмент взрослого человека и много интересного находится именно вне телефона, который можно использовать редко для обучения, прохождения онлайн-уроков, просмотра интересного, познавательного и развивающего контента.