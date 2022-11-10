Александр Котов поблагодарил полицейских за преданность делу

09:26, 10 ноября 2022, ПАИ

Ветеранов и сотрудников УМВД РФ по Псковской области поздравил с профессиональным праздником председатель регионального парламента Александр Котов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ПОСД.

«Полиция незамедлительно приходит на помощь каждому, кто нуждается в её защите от преступных и иных противоправных посягательств» – этот основополагающий принцип деятельности ведомства заложен в первой статье федерального закона «О полиции». Суть работы полицейского заключается в защите жизни и здоровья, прав и свобод граждан. Именно поэтому главная оценка каждодневного труда сотрудников органов внутренних дел – доверие. От того, насколько оперативно и добросовестно выполняют полицейские свои служебные обязанности, во многом зависит вера людей в торжество закона, их уверенность в завтрашнем дне», – отметил Александр Котов.

Спикер Собрания обратил внимание, что, безусловно, обеспечение безопасности и правопорядка – задача не только МВД, но и органов власти всех уровней, а также общественных институтов.

«Профессионализм псковских полицейских, помноженный на поддержку и помощь региона, позволил не допустить ухудшения криминогенной обстановки на территории области и обеспечить позитивную динамику основных показателей, характеризующих уровень безопасности граждан, – сказал он. – Спасибо вам за самоотверженный труд и преданность делу. Особые слова признательности – ветеранам. Ваша жизненная энергия, верность профессиональному долгу и Отечеству являются примером для современного поколения стражей правопорядка. Здоровья, благополучия и успехов!»