Псковичам напомнили о сроках оплаты услуги по обращению с ТКО

10:16, 10 ноября 2022, ПАИ

В компании «Экопром» псковичам напомнили о сроках оплаты коммунальной услуги по обращению с ТКО.

Население и юридические лица обязаны своевременно и полностью вносить плату за жилое помещение и коммунальные услуги. Плата за жилое помещение и коммунальные услуги вносится ежемесячно до десятого числа месяца, следующего за истекшим месяцем (ст. 153-155 Жилищного кодекса РФ). Оплату услуги по обращению с ТКО без комиссионного сбора можно выполнить через систему ГИС ЖКХ.

«В случае наличия в направленном платежном документе некорректных сведений или отсутствия квитанций можно написать по адресу электронной почты ro_pskov@mehuborka.ru или в официальную группу в ВК (vk.com/mehpskov)», - уточнили в пресс-службе компании.

Получить необходимые консультации также можно по телефону +7(8112)20-19-21 или в центре обслуживания клиентов по адресу: город Псков, улица Льва Толстого, 3.

Помимо бумажных квитанций, у граждан имеется возможность получать электронный платежный документ за услугу «обращение с ТКО» – квитанция приходит на адрес электронной почты.



Для этого нужно просто заполнить форму заявления (в закрепленном файле) с указанием адреса электронной почты, приложить копию документа о собственности на жилое помещение и направить в адрес регионального оператора ТКО на ro_pskov@mehuborka.ru, либо в адрес ЕРЦ АО «ПКС» на info@pkspskov.ru.

Кассовый чек после оплаты также будет приходить на электронную почту.

Филиал ООО «Экопром» призывает производить оплату коммунальной услуги по обращению с ТКО своевременно и в полном объеме во избежание образования задолженности.