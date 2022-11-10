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Общество

На публичные слушания по бюджету области на 2023 год приглашают псковичей

Общественное обсуждение по проекту закона Псковской области «Об областном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» пройдет с 11 по 18 ноября. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе правительства региона.

Проект закона области размещен на официальном сайте правительства Псковской области в разделе «Документы», подразделе «Общественные обсуждения».

В общественном обсуждении могут участвовать граждане Российской Федерации, проживающие в регионе, их представители, представители общественных объединений и иных негосударственных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность на территории Псковской области, иные субъекты общественного контроля, предусмотренные Федеральным законом от 21.07.2014 № 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской Федерации», а также представители органов государственной власти, иных государственных органов, органов местного самоуправления и иных организаций.

Участники общественного обсуждения могут направить замечания, предложения и вопросы по проекту закона области «Об областном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» в региональный комитет по финансам в срок до 18 ноября 2022 года по адресу: 180001, г. Псков, ул. Некрасова, д. 23, или по электронной почте: oblfin@obladmin.pskov.ru.

Телефон для справок: 8(8112) 29-99-23.

Участники общественного обсуждения обязательно указывают фамилию, имя, отчество (при наличии), место жительства или адрес электронной почты для направления ответа, по желанию — принадлежность к какой-либо организации.

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