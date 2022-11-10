Светлану Мельникову наградили за заслуги перед музейным сообществом

09:59, 10 ноября 2022, ПАИ

Генерального директора Псковского музея-заповедника Светлану Мельникову на заседании президиума Союза музеев России наградили знаком «За заслуги перед музейным сообществом». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе музея.

Награду вручал генеральный директор Государственного Эрмитажа, президент Союза музеев России Михаил Пиотровский.

Знак «За заслуги перед музейным сообществом» был учрежден Союзом музеев России в 2019 году. Его вручают людям, внесшим особый вклад в развитие музейного дела в нашей стране. В этом году награды, которая выражает признание музейным сообществом выдающихся заслуг своих коллег, была удостоена Светлана Мельникова.

«Я счастлива получить почетную награду от Союза музеев России, в которой заключено признание коллег. А это дорогого стоит», – поделилась Светлана Мельникова.

Союз музеев России – это единственная в Российской Федерации организация, объединяющая музеи страны как общественные институты. Членами Союза музеев России являются более 400 музеев из 76 субъектов Российской Федерации. Миссией Союза музеев России является объединение усилий его членов по формированию, сохранению, изучению и представлению Музейного фонда Российской Федерации, отстаивание интересов музеев России перед органами государственной власти и общественными институтами.