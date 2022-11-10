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Общество

Возросла востребованность китайского языка у псковских работодателей

Аналитики выяснили, какие языки сейчас пользуются спросом у псковских работодателей. Исследователи проанализировали базу вакансий и резюме и пришли к выводу, что китайский стал более востребован на рынке труда и находится сейчас на пике популярности у работодателей города, сообщает SuperJob.

Вакансий, где требуется знание китайского языка, в Пскове за год стало больше в 1,75 раза. В топ-5 наиболее востребованных в вакансиях иностранных языков (разговорное и свободное владение, в порядке убывания количества вакансий) вошли: английский, китайский, французский, немецкий, итальянский.

Востребованность китайского языка за последнее время значительно выросла. Он потеснил французский и немецкий языки. Испанский язык покинул топ-5, уступив позиции итальянскому.

Ранее аналитики отмечали, что китайский язык стали называть полезным для карьеры в 2 раза чаще, чем год назад. На рынке труда чаще всего требуются следующие специалисты со знанием китайского языка (в порядке убывания количества вакансий): менеджеры внешнеэкономической деятельности (ВЭД), специалисты по снабжению, специалисты по закупкам, переводчики, менеджеры по продажам.

Среди компаний различных сфер деятельности специалистов со знанием китайского языка чаще всего набирают транспортно-логистические, ретейл и производственные предприятия.

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