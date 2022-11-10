В Пскове началась установка опор освещения на улице Алмазной
В Пскове начали устанавливать опоры наружного освещения на улице Алмазной. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ОМСУ города.
Новую линию оборудуют вдоль дороги от улицы Чудской до Шоссейной. Всего здесь появится 28 стальных опор с 30 светодиодными светильниками.
Специалисты также установят щитки с необходимым оборудованием и восстановят территорию вокруг новых фонарей. Завершить работы подрядчик обязан до 30 ноября.
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