В Пскове началась установка опор освещения на улице Алмазной

11:01, 10 ноября 2022, ПАИ

В Пскове начали устанавливать опоры наружного освещения на улице Алмазной. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ОМСУ города.

Новую линию оборудуют вдоль дороги от улицы Чудской до Шоссейной. Всего здесь появится 28 стальных опор с 30 светодиодными светильниками.

Специалисты также установят щитки с необходимым оборудованием и восстановят территорию вокруг новых фонарей. Завершить работы подрядчик обязан до 30 ноября.