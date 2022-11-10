Книгу латышского историка о нацистском лагере презентовали в Пскове

10:51, 10 ноября 2022, ПАИ

Презентация книги «Саласпилс. Забытая история», рассказывающей о крупнейшем нацистском лагере на территории Прибалтики в годы Великой Отечественной войны, состоялась в областной научной библиотеке в Пскове. На встречу с автором, латышским историком Владом Боговым, пришли студенты и школьники, представители общественных организаций и органов власти – областное Собрание депутатов представил вице-спикер Игорь Дитрих, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального парламента.

Первый тираж, изданный в Латвии в феврале этого года, по словам Влада Богова, был полностью раскуплен «неравнодушными людьми», а презентацию провести не удалось. «Сначала презентация не состоялась из-за действующих тогда в Латвии ковидных ограничений. Потом наступили другие времена, и она уже была неуместна по идеологическим соображениям, поскольку уровень русофобии, который сейчас творится у нас в Латвии, он запредельный», - поделился историк. Отношение к памяти нацистских узников в современной Латвии, уверен автор книги, можно понять по недавнему событию – День памяти освобождения концентрационного лагеря Саласпилс, который на протяжении более 50 лет неизменно отмечался в сентябре, в этом году был отменён.

Историк рассказал псковским читателям, что работает над изучением истории лагеря в Саласпилсе с 2008 года. И хотя нацисты сожгли все лагерные документы, исследователю удалось разыскать уникальные материалы, в том числе более 200 фотографий из архива чрезвычайной комиссии, расследовавшей преступления нацистов в 1944 году. Влад Богов нашёл свидетельства бывших узников и проследил судьбы детей, которые выжили в нацистских застенках. В списке идентифицированных пленных – около 200 псковичей.

«Автором книги собраны уникальные материалы и информация о более чем 6 тысячах узников лагеря, – обратился к историку с приветствием от имени первого вице-губернатора Веры Емельяновой заместитель председателя комитета по культуре областного правительства Владимир Куприн. – Данное издание – результат усилий огромного количества неравнодушных людей. Книга, безусловно, очень важна в деле гражданско-патриотического воспитания подрастающего поколения и сохранения памяти о тех, кто испытал на себе издевательства нацистов и навсегда остался в земле Саласпилса. Наша главная задача – сделать всё возможное, чтобы сохранить и провести через поколения историческую память, не допустить её искажения».

О многолетнем сотрудничестве с Владом Боговым рассказала руководитель Государственного архива Псковской области Наталья Исакова: «Благодаря этому сотрудничеству на нашем региональном портале «Без срока давности» размещён интернет-проект, посвящённый концлагерю Саласпилс. Там содержится база данных об узниках концлагеря, и эта информация будет пополняться, потому что наша задача – восстановить как можно больше имён». Влад Богов передал Наталье Исаковой экспонат для недавно открывшегося в Пскове музея оккупации – фрагмент колючей проволоки, окружавшей лагерь в Саласпилсе.

С изданием книги латышского исследователя поздравил его псковский коллега Юрий Алексеев: «Его пребывание на нашей Псковской земле – удача для всех людей, которые занимаются историей Великой Отечественной войны. Влад – очень неутомимый, тщательный исследователь, и его работы очень достоверные и выверенные».

Впечатлениями о книге и общением с её автором по окончании презентации поделился Игорь Дитрих. Вице-спикер поблагодарил Влада Богова за кропотливую работу и сохранение исторической памяти. «Исторические события уже свершились, и как бы кто-то ни пытался их стереть из памяти людей, какие-то свидетельства, пусть даже крохи, остаются. Те правдивые факты, которые собираются по крупицам и складываются в общую картину, и создают нашу историческую память. И те попытки восстановления нацизма, которые происходят, – они тоже останутся в исторических документах. Произойдёт анализ этих фактов, и по заслугам достанется тому, кто всё это творил и творит в целом на земле», - высказал мнение Игорь Дитрих.