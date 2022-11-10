В России за сутки госпитализировали 1165 пациентов с COVID-19

11:38, 10 ноября 2022, ПАИ

Почти 5,6 тысячи новых случаев коронавируса выявлено за сутки в России, скончался 61 человек, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

По данным штаба, за сутки в стране госпитализированы 1 165 человек, на 12,4 % меньше, чем накануне. Рост числа госпитализаций отмечен в 27 субъектах, снижение - в 42, ситуация не изменилась в 16 регионах.

«Выздоровело за сутки 7 623 человека, или на 10,2% меньше в сравнении с 9 ноября 2022 года. Выявлено 5 594 новых случая COVID-19. Умер за сутки 61 человек», - говорится в сообщении.

