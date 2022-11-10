Борис Елкин вручил полицейским благодарности

11:53, 10 ноября 2022, ПАИ

В День сотрудников органов внутренних дел России глава Пскова Борис Елкин поздравил личный состав псковской полиции с профессиональным праздником и вручил благодарственные письма. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«Вы всегда на передовой, а в трудную минуту - всегда рядом и готовы прийти на помощь. Ни одно событие в Пскове не обходится без вашего активного участия. Проявляя лучшие профессиональные качества в самых сложных ситуациях, вы не раз доказывали, что невыполнимых задач для вас нет», - подчеркнул Борис Елкин.

Он поблагодарил ветеранов и сотрудников полиции за конструктивное сотрудничество и вклад в безопасность и спокойствие псковичей, обеспечение правопорядка в городе. «От всей души желаю крепкого здоровья, успехов в службе и чтобы близкие всегда были рядом!» - заключил Борис Елкин.