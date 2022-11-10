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Спорт

Всероссийские соревнования по брейкингу могут пройти в Пскове в мае

Всероссийские соревнования по брейкингу могут пройти в Пскове в мае. Об этом корреспонденту Псковского агентства информации сообщил тренер сборной Псковской области по брейкингу и руководитель хип-хоп центра «Хоть отбавляй!» Кирилл Кочнев.

«Надеюсь, мы увидим в нашем городе весь спортивный бомонд. К нам уже сейчас приезжает много ребят со всей страны, чтобы посмотреть на нашу «кузницу», на то, как мы тренируемся. В общем, планируем поддерживать статус Пскова как столицы брейкинга. Надеюсь, спорткомитет нас поддержит», - отметил Кирилл Кочнев.

Он также сообщил, что несколько дней назад региональная сборная по брейкингу забрала золото в командном зачете на крупнейшем в этом году международном чемпионате по брейкингу на территории РФ - Russian Open Breaking Championship - в Москве.

«В этом году участвовали 68 команд из 57 регионов страны. Это одно из главных и престижных спортивных событий в мире брейкинга в России», - пояснил Кирилл Кочнев.

По его словам, чтобы добиться таких результатов, участники команды тренируются по пять-шесть дней в неделю в течение 3-5 часов.

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