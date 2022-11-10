«Газпромнефть» откроет в Пскове АЗС вместо Circle K

12:31, 10 ноября 2022, ПАИ

Автозаправочные станции Circle K, расположенные в Пскове, Мурманске, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, перешли под управление российского топ-менеджмента. Более 20 АЗС с ноября переданы в аренду ООО «Газпромнефть-Центр», пишет «Коммерсантъ».

В ближайшее время на станциях проведут ребрендинг: установят стелы сети АЗС «Газпромнефть» и добавят элементы фирменного стиля в интерьере.

​Ранее стало известно, что АЗС компании Alimentation Couche-Tard Inc, которым принадлежит АЗС Circle K, перестанут работать в ряде регионов, в том числе и в Псковской области. Здесь, по данным сайта компании, насчитывалось семь автозаправочных станций Circle K - в Пскове, Великих Луках, Острове, Себеже, Пустошке, Опочке, на дороге Невель - Шимск.