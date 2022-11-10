Госдума приняла закон о статусе ветерана боевых действий добровольцам-участникам СВО

12:19, 10 ноября 2022, ПАИ

Статус ветерана боевых действий распространят на добровольцев, участвующих в СВО. Госдума приняла соответствующий закон в третьем чтении сегодня, 10 ноября.

«Это справедливое решение, — отметил председатель ГД Вячеслав Володин. — Добровольцы и члены их семей, как и военнослужащие Российской Федерации, будут пользоваться установленными законом льготами и мерами социальной поддержки».

Закон вступит в силу с момента опубликования и распространится на правоотношения, возникшие с 24 февраля 2022 года на территориях Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики; в Запорожской и Херсонской областях — с 30 сентября 2022 года, сообщает телеграм-канал нижней палаты парламента.