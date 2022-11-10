Госдума приняла закон о статусе ветерана боевых действий добровольцам-участникам СВО
Статус ветерана боевых действий распространят на добровольцев, участвующих в СВО. Госдума приняла соответствующий закон в третьем чтении сегодня, 10 ноября.
«Это справедливое решение, — отметил председатель ГД Вячеслав Володин. — Добровольцы и члены их семей, как и военнослужащие Российской Федерации, будут пользоваться установленными законом льготами и мерами социальной поддержки».
Закон вступит в силу с момента опубликования и распространится на правоотношения, возникшие с 24 февраля 2022 года на территориях Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики; в Запорожской и Херсонской областях — с 30 сентября 2022 года, сообщает телеграм-канал нижней палаты парламента.
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