В Москве найден мёртвым актёр Андрей Стоянов

12:44, 10 ноября 2022, ПАИ

Российский актер Андрей Стоянов найден мертвым в Москве, сообщили в правоохранительных органах.

«Актер Андрей Стоянов, 9 мая 1974 года рождения, обнаружен мертвым в Москве. Признаков насильственной смерти нет, причины выясняются», - сказал собеседник ТАСС.



По предварительным данным, артист скончался от острой сердечной недостаточности. «Умер он в квартире ночью 10 ноября, его тело обнаружили родственники», - уточнили в правоохранительных органах.



Андрей Стоянов снимался в фильмах «Дылды», «Критический возраст», «Люби их всех», «Перелетные птицы», «Соседи-3», «Фантом» и сериале «Склифосовский».