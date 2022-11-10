Обокрасть магазин помешали великолучанину росгвардейцы
Подозреваемого в краже из магазина задержали росгвардейцы в Великих Луках 9 ноября. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.
Наряд группы задержания вневедомственной охраны получил информацию, что в магазине на улице Дружбы сработала кнопка тревожной сигнализации. На месте происшествия росгвардейцы задержали 53-летнего местного жителя, который похитил из торгового зала спиртные напитки и продукты питания.
Подозреваемый передан сотрудникам полиции.
Комментарии: 0 Обсудить >>>