Обокрасть магазин помешали великолучанину росгвардейцы

13:19, 10 ноября 2022, ПАИ

Подозреваемого в краже из магазина задержали росгвардейцы в Великих Луках 9 ноября. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

Наряд группы задержания вневедомственной охраны получил информацию, что в магазине на улице Дружбы сработала кнопка тревожной сигнализации. На месте происшествия росгвардейцы задержали 53-летнего местного жителя, который похитил из торгового зала спиртные напитки и продукты питания.

Подозреваемый передан сотрудникам полиции.