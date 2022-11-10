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Культура

Дочь Всеволода Смирнова оценила выставку в псковском Доме Ксендза

Фото: пресс-служба Псковского музея-заповедника

Дочь псковского архитектора, художника, кузнеца Всеволода Смирнова – Ирина Ларионова поделилась впечатлениями о выставке «Всеволодов свет», посвященной 100-летию со дня рождения мастера. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Генеральный директор Псковского музея-заповедника Светлана Мельникова провела Ирину по залам Палат у Сокольей башни, где располагается выставка, и рассказала о том, как велась работа над этим проектом.

«Это было очень волнительно, потому что мы показывали нашу выставку дочери Всеволода Смирнова – человеку, которого невозможно обмануть. Она в полном смысле слова была соавтором отца, много с ним работала, по сути, прожила с ним жизнь. Показывать ей выставку и рассказывать о собственном отце – это очень непростая история, – подчеркнула Светлана Мельникова. – Слова Ирины Всеволодовны о том, что выставка получилась очень теплой и глубокой по смыслу, я думаю, являются лучшей наградой тем, кто эту выставку задумал и сделал. Ирина Всеволодовна осмотрела экспонаты выставки, основу которых составляют вещи из фондов Псковского музея-заповедника».

В Палатах у Сокольей башни выставлены акварели Всеволода Смирнова, его работы в технике художественной ковки, а также впервые представленные широкой публике личные документы, материалы о военной судьбе Всеволода Смирнова, о его послевоенной жизни, учебе, семье и друзьях.

«Изначально я предполагала, что эта выставка будет такая камерная, очень семейная и очень теплая. Так и получилось. Все вещи, которые тут представлены, они как раз касаются семьи, друзей, единомышленников моего отца. Некоторые вещи никогда раньше не были представлены, – поделилась Ирина Ларионова. – Думаю, что люди, которые придут на эту выставку, будут довольны и узнают Всеволода Петровича, моего отца, как простого человека в своей семье и в быту. Я очень хотела, чтобы именно такая выставка и получилась».

Напомним, что лейтмотивом выставки стала тема влияния, которое личность Всеволода Петровича оказала на его ближайшее окружение. Поэтому, кроме творческих работ Смирнова, представлены материалы о творчестве И. В. Ларионовой (дочери) и Д. В. Смирнова (сына), М. А. Ларионовой (внучки) и И. Ларионова (правнука).

Выставка «Всеволодов cвет» открыта для посещения в Палатах у Сокольей башни (Доме Ксендза). Телефон для справок 8 8112 33 13 90.

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