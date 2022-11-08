Россия пригрозила Латвии асимметричным ответом на решения о сносе памятников
Россия пригрозила Латвии асимметричным ответом на враждебные шаги в отношении российской собственности из-за сноса советских памятников, сообщает РИА Новости.
Посол Латвии в России сегодня был официально вызван в МИД РФ, где ему выражен протест по поводу демонстративного сноса советских военных памятников в Латвии.
Последнее стало уже тенденцией в Латвии, а также Литве и Эстонии, которые якобы борются с «памятниками оккупации», демонстрируя политический националистический курс. История началась со сноса памятника освободителям Риги, а на днях, несмотря на протесты в том числе местного главы думы, был снесен памятник в Даугавпилсе.
Ранее сообщалось о разрушении Латвией Кургана Дружбы на границе с Псковской областью. Видео можно посмотреть здесь.