Россия пригрозила Латвии асимметричным ответом на решения о сносе памятников

13:52, 10 ноября 2022, ПАИ

Россия пригрозила Латвии асимметричным ответом на враждебные шаги в отношении российской собственности из-за сноса советских памятников, сообщает РИА Новости.

Посол Латвии в России сегодня был официально вызван в МИД РФ, где ему выражен протест по поводу демонстративного сноса советских военных памятников в Латвии.

Последнее стало уже тенденцией в Латвии, а также Литве и Эстонии, которые якобы борются с «памятниками оккупации», демонстрируя политический националистический курс. История началась со сноса памятника освободителям Риги, а на днях, несмотря на протесты в том числе местного главы думы, был снесен памятник в Даугавпилсе.

Ранее сообщалось о разрушении Латвией Кургана Дружбы на границе с Псковской областью. Видео можно посмотреть здесь.