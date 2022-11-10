Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

«Точка кипения» для коллективной работы появилась в ПсковГУ

Коворкинг «Точка кипения» открылся в ПсковГУ, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе вуза. 

«Для реализации идеи – какой бы сферы она ни касалась – зачастую не хватает то команды, то экспертного взгляда или партнёров, - отметила ректор Наталья Ильина. - По сути, не хватает площадки для консолидации мнения и ресурсов стейкхолдеров. Площадки, где все заинтересованные стороны могли бы «поштурмить», обменяться опытом, доработать проект и запустить стартап. В нашем городе, на базе Псковского государственного университета, такая площадка появилась. Сегодня прошло открытие в Пскове первой городской «Точки кипения» АСИ».

  • Коворкинг "Точка кипения"
    Фото: ПсковГУ
  • Коворкинг "Точка кипения"
    Фото: ПсковГУ
  • Коворкинг "Точка кипения"
    Фото: ПсковГУ
  • Коворкинг "Точка кипения"
    Фото: ПсковГУ
  • Коворкинг "Точка кипения"
    Фото: ПсковГУ
  • Коворкинг "Точка кипения"
    Фото: ПсковГУ
  • Коворкинг "Точка кипения"
    Фото: ПсковГУ

 «Точка кипения» – это коворкинг, переговорные комнаты и пять лекционных залов, названия которых предложили студенты и псковские предприниматели: «Образование», «Экология», «Безопасность», «Технология», «Здоровье». 

«Надеемся, что здесь будут разрабатываться и реализовываться международные проекты. Вы знаете, что наш университет активно сотрудничает с образовательными учреждениями и молодёжными объединениями Республики Беларусь. На базе вуза создана Передовая инженерная школа Союзного государства, мы являемся операторами проекта Минобрнауки России «Летний университет». Потому хотим, чтобы молодёжь приграничья двух стран имела возможность встречаться здесь, у нас, для запуска совместных стартапов», - добавила ректор

Советник при ректорате ПсковГУ Александр Захаров рассказал, что уже сегодня в рамках открытия «Точки кипения» здесь пройдет несколько мероприятий. «Их организует платформа «Университет 2035», общественные организации Псковской области, предприниматели региона. Завтра состоится несколько студенческих мероприятий. На конец ноября запланирован ряд крупных конференций. В общей сложности в пространствах «Точки кипения» могут работать до 300 человек», - утонил он.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?

Проголосовать >>>

10 ноября 2022

До +11 градусов ожидается в Псковской области 11 ноября
10 ноября 2022

Мемориальные доски меняют на фасаде школы №1 в Пскове
10 ноября 2022

Псковичи просят запустить автобус до вокзала по улице Кузбасской Дивизии
10 ноября 2022

«Точка кипения» для коллективной работы появилась в ПсковГУ
10 ноября 2022

Госдума освободила от налогов матпомощь мобилизованным
10 ноября 2022

Короткометражки о подвигах красноармейцев снимут в Псковской области
10 ноября 2022

Госдума приняла закон о статусе ветерана боевых действий для добровольцев – участников СВО

10 ноября 2022

Книгу латышского историка о нацистском лагере презентовали в Пскове

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...