«Точка кипения» для коллективной работы появилась в ПсковГУ

14:05, 10 ноября 2022, ПАИ

Коворкинг «Точка кипения» открылся в ПсковГУ, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе вуза.

«Для реализации идеи – какой бы сферы она ни касалась – зачастую не хватает то команды, то экспертного взгляда или партнёров, - отметила ректор Наталья Ильина. - По сути, не хватает площадки для консолидации мнения и ресурсов стейкхолдеров. Площадки, где все заинтересованные стороны могли бы «поштурмить», обменяться опытом, доработать проект и запустить стартап. В нашем городе, на базе Псковского государственного университета, такая площадка появилась. Сегодня прошло открытие в Пскове первой городской «Точки кипения» АСИ».



Фото: ПсковГУ



Фото: ПсковГУ



Фото: ПсковГУ



Фото: ПсковГУ



Фото: ПсковГУ



Фото: ПсковГУ



Фото: ПсковГУ













«Точка кипения» – это коворкинг, переговорные комнаты и пять лекционных залов, названия которых предложили студенты и псковские предприниматели: «Образование», «Экология», «Безопасность», «Технология», «Здоровье».

«Надеемся, что здесь будут разрабатываться и реализовываться международные проекты. Вы знаете, что наш университет активно сотрудничает с образовательными учреждениями и молодёжными объединениями Республики Беларусь. На базе вуза создана Передовая инженерная школа Союзного государства, мы являемся операторами проекта Минобрнауки России «Летний университет». Потому хотим, чтобы молодёжь приграничья двух стран имела возможность встречаться здесь, у нас, для запуска совместных стартапов», - добавила ректор

Советник при ректорате ПсковГУ Александр Захаров рассказал, что уже сегодня в рамках открытия «Точки кипения» здесь пройдет несколько мероприятий. «Их организует платформа «Университет 2035», общественные организации Псковской области, предприниматели региона. Завтра состоится несколько студенческих мероприятий. На конец ноября запланирован ряд крупных конференций. В общей сложности в пространствах «Точки кипения» могут работать до 300 человек», - утонил он.