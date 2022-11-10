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Общество

Суд разрешил требовать компенсацию за громкий лай соседских собак

Первый кассационный суд общей юрисдикции разрешил требовать компенсацию за громкий лай соседских собак, пишет РИА Новости.

Прецедентом стал спор двух жительниц Липецка. Одна из них держала на участке двух собак — алабая и дворнягу. Соседка пожаловалась, что те круглосуточно лают, превышая «предельно допустимые санитарные уровни шума». Это подтверждалось показаниями свидетелей, видеозаписями, актом по результатам измерений звука. В итоге старшему сыну женщины пришлось переехать к бабушке, чтобы иметь возможность нормально спать и учиться, а у младшего появились повышенная тревожность, плаксивость и раздражительность. Сама женщина жаловалась на бессонницу, головные боли и повышенное давление.

Она просила суд запретить соседке держать собак и взыскать компенсацию за моральный вред — 15 тысяч рублей. Суды отказали, так как законы не запрещают держать собак на земельном участке.

Кассация согласилась с этим выводом, но указала, что компенсация истцам все же положена. Суд пояснил, что нарушение нематериальных прав на отдых и благоприятную среду тоже может быть основанием для удовлетворения иска о взыскании морального вреда.

Дело направили на пересмотр для определения размера компенсации.

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