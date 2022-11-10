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Общество

В билайне разработали систему раннего обнаружения проблем в сети

Специалисты технического блока компании «ВымпелКом» (ТМ билайн) разработали систему «Виртуальный эксперт по качеству», которая круглосуточно анализирует более 30 параметров сети и предсказывает возникновение проблем ещё до поступления обращений от клиентов.

Фото: пресс-служба билайна

«Виртуальный эксперт по качеству» осуществляет автоматическое наблюдение за работой сетей, фиксирует возможные отклонения, информирует о них соответствующих специалистов и контролирует процесс устранения. Кроме того, на основе алгоритмов машинного обучения система может предсказать количество обращений от клиентов по поводу того или иного инцидента, чтобы минимизировать его влияние на качество работы сети.

На основе оценки объёма выявленных проблем и их классификации рассчитывается так называемый «уровень здоровья» как для всей сети билайн, так и для каждого филиала в отдельности. Система наблюдает за каждым из сотен тысяч сетевых элементов, автоматически выявляет проблемные базовые станции, классифицирует их по восьми типам влияния на абонентский сервис и группирует объекты с единой проблемой. Алгоритмы машинного обучения предсказывают потенциальное количество обращений от клиентов на основе истории сопоставления жалоб и деградаций за предыдущий год.

За год работы системы в тестовом режиме ежедневно определяется более 2,5 тыс. потенциальных жалоб с точностью около 70 %. В настоящий момент система готовится работать с более дискретными данными статистики, которые поступают ежечасно, что повысит точность и оперативность предсказаний и, как следствие, сократит время, которое тратится на выявление и устранение проблем.

«Виртуальный эксперт по качеству» — наша собственная разработка, которая выявляет проблемы ещё до того, как их заметит клиент и оставит нам обращение об ухудшении качества сервиса. На этапе обучения модель запоминает, какие значения статистических показателей и в какой степени влияют на клиентский опыт. Это позволяет с высокой точностью предсказывать масштабы проблем и сбоев на сети, а также целенаправленно и точечно тратить имеющиеся ресурсы на их устранение, что сегодня крайне важно. Система помогает поддерживать и улучшать качество работы сети и, как следствие, сокращать количество локаций, в которых абоненты не получают качественный сервис», — сказал директор по эксплуатации сети ПАО «ВымпелКом» Алексей Казаев.

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