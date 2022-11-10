Кабмин направит еще 27,5 млрд рублей на выплаты на детей от 8 лет

16:03, 10 ноября 2022, ПАИ

Правительство дополнительно направит 27,5 млрд рублей на ежемесячные выплаты на детей от 8 до 17 лет. Об этом сообщается в телеграм-канале кабмина.

По инициативе президента ежемесячные выплаты на детей от 8 до 17 лет назначаются с апреля 2022 года семьям с низким доходом, где воспитываются почти 5 млн детей. «Они должны получать максимально адресную помощь государства в решении материальных трудностей. Пожалуйста, прошу за этим строго следить во всех регионах», – подчеркнул Михаил Мишустин.

Всего на эти цели в текущем году будет направлено 505 млрд рублей. Подать заявление на получение выплаты можно через портал госуслуг, при личном визите в МФЦ или отделение Пенсионного фонда.

С 1 января 2023 года планируется запуск единого универсального пособия на детей от рождения и до 17 лет. Глава правительства подчеркнул, что его оформление и получение должно быть максимально понятным, простым и удобным для граждан, а также попросил вице-премьера Татьяну Голикову и министра труда Антона Котякова взять решение этой задачи под личный контроль.