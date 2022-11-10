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Спорт

Новый пришкольный стадион открыли в Середке

В Псковской области открылся еще один пришкольный стадион, построенный по программе «Газпром — детям». Новая многофункциональная спортплощадка появилась в поселке Середка Псковского района, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе правительства региона.

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

Стадион предназначен для занятий легкой атлетикой, футболом, баскетболом и волейболом. Кроме того, объект включает зону воркаута. Расположение площадок позволяет проводить сразу несколько занятий одновременно. Территория стадиона оборудована подсветкой, что позволяет тренироваться здесь и в темное время суток.

В этот день на стадионе прошли первые соревнования.

Отметим, пришкольный стадин в Середке - уже второй спортобъект, появившийся в Псковском районе по программе «Газпром — детям». Первый был открыт в прошлом году в Неелово. Всего в этом году построено 13 пришкольных стадионов и 2 многофункциональные спортивные площадки. В 2021 году было сдано 11 таких объектов.

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