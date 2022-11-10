Новые школьные автобусы и кареты скорой помощи получат регионы до конца года

16:44, 10 ноября 2022, ПАИ

По поручению президента правительство продолжает обновлять автопарк школьных автобусов и машин скорой помощи. Этот транспорт особенно необходим в сельской местности и на отдаленных территориях. Об этом сообщается в Telegram-канале правительства России.

На приобретение еще не менее одной тысячи школьных автобусов и 900 скорых уже предусмотрели дополнительно свыше семи миллиардов рублей.

В качестве единственных исполнителей будут определены российские автопроизводители.

Председатель правительства Михаил Мишустин подчеркнул, что автомобили необходимо закупить до конца текущего года и уже в первом квартале следующего доставить их в регионы. «Это повысит доступность медицинской помощи для жителей, а дети будут комфортно и безопасно добираться до школы», – отметил он.