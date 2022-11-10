В колонию особого режима отправится великолучанин за серию краж

17:02, 10 ноября 2022, ПАИ

Житель Великолукского района отправится в колонию за совершение грабежа и четырех краж. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

Великолукский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении ранее судимого местного жителя, обвиняемого в совершении ряда преступлений против собственности на территории региона. В мае 2022 года мужчина совершил четыре кражи чужого имущества. Его добычей стали электроплуг, триммер, мобильный телефон и велосипед. Деньги, вырученные от продажи похищенного, он потратил на алкоголь и продукты питания.

Кроме того, он совершил грабеж, выхватив из рук своей знакомой деньги, с которыми та направлялась в магазин.

Обстоятельствами, смягчающими наказание, суд признал явки с повинной, активное способствование раскрытию и расследованию преступлений, а также полное возмещение ущерба, признание вины и раскаяние в содеянном. Отягчающее обстоятельство - рецидив преступлений. По совокупности преступлений мужчине назначили наказание в виде лишения свободы на срок два года и три месяца с отбыванием в колонии особого режима.