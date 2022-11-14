Бизнесменов призвали поддержать мобилизованных псковичей

20:37, 14 ноября 2022, ПАИ

Почему крупные предприниматели должны помогать мобилизованным землякам, объяснил генеральный директор ПАО «Автоэлектроарматура» Дмитрий Мельников в беседе с корреспондентом Псковского агентства информации.

«Крупные предприниматели должны по возможности максимально участвовать в судьбе подразделений, поддерживать своих земляков в сложившейся ситуации, устраивать, насколько это возможно, их быт в тех условиях, в которых они оказались», — считает Дмитрий Мельников.

Он рассказал, что возглаемое им предприятие передало мобилизованным рюкзаки, спальники, тепловые пушки и вещи первой необходимости. «Мы с ними в контакте, но из-за определённых причин сейчас нет возможности с ними связаться. Как только будет устойчивая связь, мы пришлём то, что они попросят, — зимнюю одежду и так далее», — добавил Дмитрий Мельников.

Он также заметил, что призывникам помогают и рабочие предприятия «Автоэлектроарматура». Они собирают необходимые вещи для заводских мобилизованных. «Было бы странно, если бы мы стояли в стороне», — сказал гендиректор.

«Говорят, что бизнесу и так тяжело, но давайте не будем сравнивать всё-таки условия мирной жизни с жизнью наших мобилизованных военных. Каждый может найти чем помочь, ведь это люди, которые ходят с нами по одним улицам, и если ты живёшь в этом городе, у тебя есть возможности и ты ничего не сделал, то как потом ты будешь смотреть им в глаза, когда они вернутся», — подытожил предприниматель.