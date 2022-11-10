Псковичи очистили от мусора более 100 км прибрежной территории

17:23, 10 ноября 2022, ПАИ

Мероприятия в рамках ежегодной общероссийской акции «Вода России» завершились в Псковской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе правительства региона.

С апреля по октябрь акции провели в 23 районах области, при этом всего убрали 107 километров территории. В акции приняли участие более 2,2 тысячи человек: представители муниципальных администраций, сотрудники и воспитанники образовательных учреждений, специалисты организаций и волонтёры. Все они участвовали в экологических субботниках по уборке от мусора берегов рек и озер.

Участники акции очищали прибрежные полосы от пластиковых бутылок, пакетов, банок, проводили покос травы и другие мероприятия по сохранению водных объектов Псковской области.

Отметим, что акция «Вода России» проходит в рамках федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» национального проекта «Экология».