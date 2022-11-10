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Принципы патриотического воспитания псковской молодёжи обозначил эксперт

О принципах молодёжной политики в Псковской области рассказал доктор культурологии, профессор, член-корреспондент Санкт-Петербургского отделения МАН ВШ и АН ВШ РФ (2015 год), заслуженный работник культуры РФ, организатор и первый председатель Псковского регионального отделения Российского военно-исторического общества (РВИО) Александр Голышев.

Напомним, что 10 ноября отмечается Всемирный день молодёжи. Президент РФ Владимир Путин на встрече с историками и религиозными деятелями отметил, что тема молодёжи сейчас должна быть у всех перед глазами, поскольку от формирования сознания современной молодёжи зависит будущее. 

«Работа с молодёжью - самое сложное и важное направление деятельности государства. Молодое поколение в возрасте 16-35 лет - это не только будущее страны, но уже и одна из самых существенных групп общества», - отметил Александр Голышев.

Культуролог также подчеркнул, что молодёжь задает динамику многим социокультурным процессам, но, в то же время, в силу своей импульсивности, неопытности, частой смены приоритетов, определенной зависимости от различных факторов требует постоянной поддержки и воспитательного воздействия. «Это позволяет преодолеть инертность волевой и интеллектуальной регуляции, вялость переживаний, склонность к эгоцентризму», - добавил он.

Эксперт также уточнил, что цели государственной молодёжной политики определены «Основами государственной молодёжной политики в Российской Федерации до 2025 года». При этом сегодня, по его словам, ряд её позиций актуализируется самой жизнью.

«Всемирный день молодежи был учреждён в 1945 году для борьбы с фашизмом. В Псковской области сложилась серьёзная система военно-патриотического и антифашистского воспитания молодежи. Многие псковичи добровольцами поехали в Новороссию защищать ее от украинских неонацистов. Область полностью выполнила задание по частичной мобилизации», - рассказал Александр Голышев.

Он также напомнил, что образцом патриотизма и исполнения воинского долга для псковской молодёжи всегда является подвиг псковских десантников 6-й роты в Аргунском ущелье. «Тематические мероприятия, посвященные юбилею Александра Невского, работа военно-исторических лагерей «Россия – страна героев» и «Истоки», поисковая деятельность, исторические клубы и фестивали военной реконструкции способствовали превращению исторических знаний в патриотические настроения и действия псковской молодежи», - считает культуролог.

«Отрадно, что в школу возвращаются уроки по военной подготовке. Нравственное состояние молодежи во многом определяется общей духовной ситуацией в обществе, сочетающей всю систему традиционных общественных и личных ценностей», - заключил эксперт.

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