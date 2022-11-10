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Общество

Более миллиона рублей выручили псковские участники проекта «Вкусная пятница»

Фото: Россельхозбанк

Продукцию на сумму более одного миллиона рублей продали псковские фермеры, которые участвовали в мини-ярмарке Россельхозбанка «Вкусная пятница» за последние 7 месяцев. У местных производителей фермерской еды можно было приобрести крафтовые сыры, продукты пчеловодства, рыбу горячего и холодного копчения, мясные деликатесы, яблоки и груши, клубнику, зелень и овощи, иван-чай и овощные слайсы, печатные пряники по старинным рецептам и много другое, сообщили в пресс-службе банка.

«Проект «Вкусная пятница» оказывает поддержку местным фермерам. Он приобрёл популярность среди клиентов, сотрудников банка и жителей Пскова. Для наших постоянных покупателей важно, что на мини-ярмарке есть возможность приобрести свежие, натуральные продукты без наценки напрямую от производителей», – отметил директор Псковского филиала Дмитрий Алемасов. 

Завтра, 11 ноября, на «Вкусной пятнице» Россельхозбанка можно будет приобрести натуральные колбасы и сыровяленые деликатесы торговой марки «Красное знамя», которые производит одноименный агропромышленный комплекс в Великих Луках. Мероприятие пройдет с 11:00 до 15:00 в здании главного офиса Псковского филиала Россельхозбанка на улице Некрасова 44 «А».

На сельскохозяйственном предприятии «Красное знамя» реализуется производство полного цикла - от кормов для животных до переработки мясного сырья в собственных цехах. Этот агропромышленный комплекс состоит из пяти предприятий: молочной фермы на 1 800 фуражных коров, птицефабрики «Борки», молочного и мясного цехов, а также комбикормового завода. В день агрокомплекс производит до 63 тысяч литров молока и до 80 тысяч яиц.

В рецептуры колбас и мясных деликатесов данной торговой марки входит мясо, которое выращивают на собственных фермах, а также натуральные специи и пряности. Для копчения продукции компания использует щепу из бука и ольхи. Также для созревания колбас и деликатесов создают оптимальный температурно-влажностный режим.

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