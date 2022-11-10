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Общество

«Сложный вызов»: псковский губернатор высказался о международных грузоперевозках

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников оптимистично настроен в отношении компаний, которые осуществляют международные грузоперевозки. Об этом он рассказал в эфире ГТРК «Псков».

«Сложный вызов. На территории Псковской области действуют более 90 компаний, осуществлявших международные грузовые перевозки в страны ЕС. Но мы посмотрели, обратились в правительство России. Правительство поддержало наше обращение, и Псковская область включена в число регионов, где этот запрет не применяется, если товар будет перегружаться или перецепляться на транспортные средства российских или белорусских перевозчиков. Пока не очень активная динамика, но для нашего региона мы эту проблему решили», - отметил глава региона.

Напомним, что с 10 октября вступило в силу постановление правительства РФ о запрете грузовых перевозок по территории России транспортными средствами тех стран, которые ввели в отношении нашей страны ограничительные меры в сфере международных автоперевозок.

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