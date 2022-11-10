Около 13 миллиардов рублей выделено на нацпроекты Псковской области в этом году

18:26, 10 ноября 2022, ПАИ

12,7 миллиарда рублей выделено на нацпроекты в Псковской области в этом году, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в эфире ГТРК «Псков».

«Темпы сохраняем. В прошлом году были в «зелёной зоне», намерены там остаться», — заявил губернатор.

Он также отметил, что для ряда проектов перенесли сроки сдачи. Так, строительство школы на улице Киселёва закончат в 2023 году. «Есть ещё ряд объектов, где это произошло, допустим ФАПы. Достаточно серьёзное было подорожание», — пояснил глава региона.

«Тем не менее мы не расслабляемся, сегодня я проводил совещание — нашли несколько инструментов, как можно ускорить стройку, и подрядчик пообещал, что выведет дополнительные смены», — рассказал губернатор.

При этом, по его словам, ФАПы планируют построить до конца года «Но в отношении некотрых ФАПов мы понимаем, что они не будут введены в эксплуатацию до конца года», — уточнил Михаил Ведерников.