Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Конец коридора затмений: big data о том, как общаются разные знаки зодиака

Tele2, российский оператор мобильной связи, в день завершения коридора затмений, 8 ноября, проанализировал, с кем и насколько активно общаются разные знаки зодиака. Аналитики big data исследовали интернет, голосовую и SMS-активность клиентов, а также общение разных знаков зодиака между собой.

Фото: пресс-служба Tele2

Вопреки стереотипам о неразговорчивости, мужчины пользуются голосовой связью больше, чем женщины. Суммарное количество исходящих минут у мужчин всех знаков на 15% выше показателей противоположного пола. Также женщины менее охотно отвечают на входящие вызовы и стремятся быстрее закончить разговор: суммарная продолжительность принятых звонков на 29% ниже, чем у мужчин. Наибольшей популярностью, если опираться на количество входящих звонков, пользуются мужчины Девы, Тельцы и Овны и представительницы Дев, Близнецов и Тельцов.

Топ-5 наиболее активно общающихся пар выглядит следующим образом:

1. Овен – Телец

2. Овен – Дева

3. Телец – Дева

4. Близнецы – Телец

5. Овен – Рак

Больше остальных пользуются голосовой связью мужчины в возрасте от 31 до 45 лет. При этом 66% от общего количества минут разговоров в месяц они расходуют на общение с ровесницами. Следом идут представители возрастной группы от 46 до 56 лет. Наиболее активно они общаются с женщинами в возрасте от 31 до 45 лет – 35% от суммарного объема минут, и с представительницами своей возрастной группы (от 46 до 56 лет) – 34%.

Среди женщин наиболее активно голосовой связью пользуются представительницы аналогичных возрастных групп. Женщины из группы 31-45 лет чаще всего звонят ровесникам, активность дам в возрасте от 46 до 56 лет также почти равно распределена между мужчинами из групп 31-45 лет и 46-56 лет.

При меньшей тяге к голосовому общению, женщины с лихвой компенсируют это общением в интернете. Дамы вне зависимости от знака зодиака суммарно используют на 31% больше интернет-трафика, чем абоненты мужского пола. При этом наиболее активными в сети стали женщины, родившиеся под знаком Близнецов, Тельцов, Раков. Среди мужчин в сети наиболее активны Близнецы, Раки и Овны.

Меньше остальных представителей знаков с помощью мобильной связи общаются Скорпионы, Стрельцы и Козероги среди мужчин и Скорпионы, Стрельцы и Весы среди женщин.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?

Проголосовать >>>

10 ноября 2022

Конец коридора затмений: big data о том, как общаются разные знаки зодиака
10 ноября 2022

«Нужно жить работой»: Михаил Ведерников дал совет муниципальным коллегам

10 ноября 2022

В билайне разработали систему раннего обнаружения проблем в сети
10 ноября 2022

Более миллиона рублей выручили псковские участники проекта «Вкусная пятница»
10 ноября 2022

Проблемы незрячих псковичей выслушали на приёме депутаты
10 ноября 2022

Принципы патриотического воспитания псковской молодёжи обозначил эксперт
10 ноября 2022

Псковичи очистили от мусора более 100 км прибрежной территории

10 ноября 2022

SberPay возобновит работу на смартфонах Android в ноябре

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...