«Нужно жить работой»: Михаил Ведерников дал совет муниципальным коллегам

18:52, 10 ноября 2022, ПАИ

О принципах работы с муниципалитетами, которые недорабатывают при реализации проектов, рассказал губернатор Псковской области Михаил Ведерников в эфире ГТРК «Псков».

«Можно говорить, что губернатор денег не даёт. Это правда. Но нужно учиться работать — и тогда будем оказывать максимальную поддержку», — сказал он.

При этом в «зелёной зоне» находятся Псков, Псковский район и другие муниципалитеты.

Глава региона отметил, что активная поддержка оказывается тем районам, которые самостоятельно работают над реализацией проектов. «Нужно жить работой», — фактически дал своим муниципальным коллегам совет Михаил Ведерников.