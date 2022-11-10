«Нужно жить работой»: Михаил Ведерников дал совет муниципальным коллегам
О принципах работы с муниципалитетами, которые недорабатывают при реализации проектов, рассказал губернатор Псковской области Михаил Ведерников в эфире ГТРК «Псков».
«Можно говорить, что губернатор денег не даёт. Это правда. Но нужно учиться работать — и тогда будем оказывать максимальную поддержку», — сказал он.
При этом в «зелёной зоне» находятся Псков, Псковский район и другие муниципалитеты.
Глава региона отметил, что активная поддержка оказывается тем районам, которые самостоятельно работают над реализацией проектов. «Нужно жить работой», — фактически дал своим муниципальным коллегам совет Михаил Ведерников.
Комментарии: 0 Обсудить >>>