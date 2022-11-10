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Общество

Псковский форум СОНКО «Содействие» состоится 30 ноября

Объявлена дата проведения в Псковской области 10-го форума социально ориентированных некоммерческих организаций «Содействие». Мероприятие состоится 30 ноября. Регистрация участников продолжается. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Планируется, что форум посетят больше 100 активных жителей региона, которые соберутся вместе для обсуждения векторов консолидации усилий гражданского общества и сохранения устойчивости некоммерческого сектора в условиях неопределённости.

Мероприятие пройдёт в очном формате, подключиться к мероприятиям также можно будет в режиме онлайн. В программе — презентация площадок НКО, выступления федеральных и региональных спикеров, работа дискуссионных групп, стратегические сессии, пленарное заседание.

На площадках будут рассмотрены вопросы консолидации общества в условиях различных кризисов, взращивания лидеров общественного мнения и формирования конструктивной повестки дня. Кроме того, участники обсудят возможные решения вопросов, которые актуальны для некоммерческого сектора региона.

Организаторами форума являются управление общественных проектов и молодёжной политики правительства Псковской области, АНО ПО «Центр молодёжи и общественных инициатив», Общественная палата Псковской области, Псковский государственный университет, АНО «Центр сопровождения СОНКО Псковской области», ресурсный центр добровольчества, проектный офис «Команда 2018».

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